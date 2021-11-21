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Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве

Анна Касаткина
03:36 21.11.2021
Мужчина опубликовал снимок недавно приобретенной BMW M4 Competition, на которой он и разбился.
Автоблогер выложил в соцсети фото за час до гибели в ДТП в Москве
© Фото: Said Gubdenskiy telegram
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Автоблогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП в Москве опубликовал пост в своем Telegram‑канале. Он разместил фотографию недавно приобретенного автомобиля BMW M4 Competition, на котором впоследствии и разбился.

Пост в мессенджере Губденский опубликовал в 13.38, а трагедия на Кутузовском проспекте случилась спустя примерно полтора часа, в районе 15.00. Как сообщал подписчикам блогер, машину он приобрел 11 дней назад.

В этот же день в сторис в Instagram Губденский разместил видео, на котором он устраивает гонки с водителем Gelandewagen и показывает ему неприличный жест.

Днем в субботу иномарку, которой управлял блогер Губденский, занесло на Кутузовском проспекте и выбросило на встречную полосу. Водитель погиб на месте, его пассажира - президента Федерации авто и мотоспорта Дагестана, 32-летнего Заура Ибрагимова - успели довезти до больницы, где он скончался от полученных травм. В столичной прокуратуре заявили, что Губденский неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже лишался права управления автомобилем.

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