В Минспорта Дагестана отреагировали на крупное ДТП в центре Москвы

В министерстве спорта Дагестана выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП на Кутузовском проспекте президента федерации авто и мотоспорта республики Заура Ибрагимова.

«Печальная новость. <...> В Москве в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он победитель и призер многих соревнований в автоспорте», - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

Зауру Ибрагимову было 32 года, он руководил федерацией два года, с момента ее основания. Трагедия произошла в районе 15:00 на западе Москвы. Иномарку, которой управлял блогер Саид Губденский, занесло на трассе и боком выбросило на встречную полосу. Водитель погиб на месте, Ибрагимова успели довести до больницы, где он умер от полученных травм. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека.

Как позже рассказал один из очевидцев, блогер передвигался по городу на летней резине, что могло спровоцировать занос. По данным правоохранительных органов, Губденский неоднократно нарушал ПДД и даже лишался права управления автомобилем. Расследование инцидента продолжается.