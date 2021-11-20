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Прокуратура: погибший в ДТП на Кутузовском проспекте неоднократно нарушал ПДД

Ян Брацкий
19:36 20.11.2021
В лобовом столкновении в центре Москвы сегодня погибли блогер Саид Губденский и Президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Прокуратура: погибший в ДТП на Кутузовском проспекте неоднократно нарушал ПДД
© Фото: Прокуратура Москвы, Telegram
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Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже лишался права управления автомобилем. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. По факту случившегося ведомство организовало проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

«Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший "БМВ", ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством», - говорится в сообщении ведомства.

На своих страницах в социальных сетях мужчина неоднократно публиковал видеоролики, на которых грубо нарушал ПДД, демонстративно превышаал скорость, двигался без регистрационных номеров и по полосам для маршрутных транспортных средств.

Дорожная авария произошла сегодня на западе Москвы. Автомобиль блогера вынесло на полосу встречного движения. Водитель погиб на месте, пассажира доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Им оказался Президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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