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Опубликованы новые кадры с места крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Виктория Ивашечкина
17:49 20.11.2021
Ранее в СМИ появилась информация что за рулем одного из авто находился блогер Саид Губденский.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует новые кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием трех автомобилей. Напомним, в результате аварии, по информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Трагедия произошла на Кутузовском проспекте.

На кадрах видно, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники скорой помощи и ГИБДД. 

Позже в СМИ появилась информация о том, что за рулем одного из авто находился известный блогер Саид Губденский. Утверждалось, что кроме него в автомобиле был еще один человек. В результате лобового столкновения оба погибли.

Кроме того, по последней информации, движение в центр российской столицы осуществляется по двум полосам проспекта из шести.

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