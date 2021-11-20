Опубликованы новые кадры с места крупного ДТП на Кутузовском проспекте

«Звезда» публикует новые кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием трех автомобилей. Напомним, в результате аварии, по информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Трагедия произошла на Кутузовском проспекте.

На кадрах видно, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Позже в СМИ появилась информация о том, что за рулем одного из авто находился известный блогер Саид Губденский. Утверждалось, что кроме него в автомобиле был еще один человек. В результате лобового столкновения оба погибли.

Кроме того, по последней информации, движение в центр российской столицы осуществляется по двум полосам проспекта из шести.