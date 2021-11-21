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Огненное «Торнадо» и удар «Рапирой»: кадры контрольных стрельб курсантов-ракетчиков в Ленобласти

Роман Закурдаев
10:54 21.11.2021
Будущие офицеры также произвели ракетный пуск из оперативно-тактического комплекса «Искандер».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Лужском полигоне в Ленобласти состоялись контрольные стрельбы с участием будущих офицеров Ракетных войск и Артиллерии - учащихся пятого курса Михайловской академии в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия реактивная система залпового огня «Торнадо» всего за 20 секунд выжгла позиции «неприятеля». Вели огонь и из гаубиц 2А65 - прямой наводкой с расстояния два километра осколочно-фугасным снарядом.

Курсант может быть и командиром орудия, и наводчиком. Но сегодня учащийся академии Максим Генералов - замковый. Он открывает и закрывает затвор, следит за откатом ствола. И шутит про то, что с его фамилией профессию долго выбирать не пришлось.

«Постоянно подкалывают: "Станешь ли ты генералом?". Я все время отвечаю: "Да. Стану. Лишь надо к этому стремиться"», - говорит курсант Михайловской военной артиллерийской академии Максим Генералов.

В артиллерии есть свои снайперское оружие - противотанковая пушка МТ-12 («Рапира»). Бьет пушка с ювелирной точностью, а ее наводчик - курсант Сергей Аллилуй - называет «Рапиру» простой и безотказной. По его словам, главное, найти к ней правильный подход.

«Необходимо брать что-то с упреждением, если есть ветер. Подготавливать прицел обязательно, просушивать после плохой погоды», - поделился мнением он.

На таких полевых сборах курсанты осваивают все основные артиллерийские системы - от самоходных установок до минометов и гаубиц. Сосредоточенным огнем батарея накрыла площадь в несколько футбольных полей. Это самая яркая часть занятий - когда стрельба ведется из всех орудий.

Но наша артиллерия уже давно способна и на высокоточные удары. В помощь им - и разведка беспилотниками, и «умные» боеприпасы с различными системами наведения, действующие по принципу «выстрелил и забыл». Вот только настоящий артиллерист на одну лишь автоматику надеяться не должен. Артиллерийскую буссоль, бинокль и логарифмическую линейку для расчета данных стрельбы еще никто не отменял.

«Для этого проводится боевая работа. Для того, чтобы расчет умел нажимать не только на кнопочки, но и в ручном режиме работать», - объяснил начальник курса Михайловской военной  артиллерийской академии Александр Мотренко.

Курсанты ждали этого момента долгие месяцы, занимаясь на тренажерах. К реальному учебно-боевому запуску баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» допустили лучших из лучших. Будущие офицеры  обнаружили цель, вычислили ее координаты и произвели пуск.

Ракета в полете встала на курс, исчезая в облаках. И уже через несколько минут достигла контрольной отметки. Точность попадания «Искандера» определяется минимальным отклонением от цели. Как итог - оценка «отлично».

«Поздравили друг друга. Можем считать друг друга настоящими ракетчиками-офицерами. Это то, к чему офицер ракетчик стремится. Пустить ракеты, провести боевой пуск», - говорит курсант Михайловской военной артиллерийской академии Максим Ухов.

Начальник  расчета Максим Ухов сегодня выдержал еще и личный экзамен. За пуском от командования Ракетных войск и Артиллерии наблюдал его отец. Действующий офицер и будущий успели перекинуться лишь парой фраз.

А после успешного выполненных пусков, курсанты перевели «Искандер» в походное положение и быстро покинули боевую позицию.

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