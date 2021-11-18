Дымовая завеса и «Искандеры»: в ЕАО ракетчики отразили атаку «террористов»

Ракетчики в Еврейской автономной области отразили нападение условных диверсантов, вышли из-под удара и уничтожили цель на расстоянии около 500 километров. Масштабные учения с применением оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» прошли в Восточном военном округе.

По данным разведки, «противник» взял под свой контроль военный аэродром и склады с боеприпасами. Задача была - не позволить закрепиться силам неприятеля на этой территории.

Во время движения колонны группа неизвестных открыла огонь из укрытий. Военнослужащим нужно было максимально быстро отразить атаку и продолжить движение, чтобы перебросить силы до позиционного района. Самое главное - не дать противнику повредить пусковые установки.

Военнослужащие взяли в кольцо условных террористов и под прикрытием дымовой завесы вытеснили их в лесной массив, где «бандитов» ликвидировало подразделение спецназа. Следующий этап - перегрузка ракет на пусковые установки и введение координат целей. После получения приказа ракетчики выполнили электронные пуски ракет.