Вооруженные силы РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии отмечается в Вооруженных силах РФ в пятницу, 19 ноября. Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Памятная дата была учреждена 77 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года.

Современные ракетные войска и артиллерия (РВиА) ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.