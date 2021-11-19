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Вооруженные силы РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии

Анна Касаткина
00:01 19.11.2021
В настоящее время в РВиА поступают современные образцы вооружения, многие из которых превосходят, а некоторые и не имеют аналогов в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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День ракетных войск и артиллерии отмечается в Вооруженных силах РФ в пятницу, 19 ноября. Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Памятная дата была учреждена 77 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года.

Современные ракетные войска и артиллерия (РВиА) ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В соединения, воинские части и подразделения войск поступают современные образцы, многие из которых превосходят, а некоторые, такие как ракетный комплекс «Искандер-М», даже не имеют аналогов в мире.

В реактивные формирования на вооружение поступают реактивные системы залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»). К преимущества данных систем относятся повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В артиллерийские подразделения продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Они обладают повышенной скорострельностью, способны действовать в режиме «шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Это позволяет повысить плотность огня и возможности гарантированного поражения противника.

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