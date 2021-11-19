Вооруженные силы РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии
В настоящее время в РВиА поступают современные образцы вооружения, многие из которых превосходят, а некоторые и не имеют аналогов в мире.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
День ракетных войск и артиллерии отмечается в Вооруженных силах РФ в пятницу, 19 ноября. Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Памятная дата была учреждена 77 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года.
Современные ракетные войска и артиллерия (РВиА) ВС РФ включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.
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