Громко и точно: курсанты Михайловской военной артиллерийской академии сдают экзамены

Громко, мощно, точно. И из всех орудий. В Ленинградской области в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии свои навыки продемонстрировали курсанты Михайловской академии.

Контрольные стрельбы - своеобразный итог четырехлетней работы, за партами и на полигонах. За тем, как будущие офицеры готовятся к защите Родины - Роман Закурдаев.

Взрывным торнадо одноименная реактивная система залпового огня всего за 20 секунд выжигает позиции неприятеля. Внушительная артподготовка.

И в артиллерии есть свои «снайперские винтовки», это когда в бою противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Ювелирная точность. Наводчик Сергей Аллилуй называет «Рапиру» простой и безотказной. Стоит только найти к ней правильный подход.

«Необходимо брать что-то с упреждением, если есть ветер. Подготавливать прицел обязательно, просушивать после плохой погоды», - подчеркнул курсант Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Аллилуй.

За орудиями будущие офицеры - курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Очередные контрольные стрельбы после четырех лет обучения.

Он мог быть и командиром орудия, и наводчиком. Но именно сегодня - замковый. Курсант Максим Генералов открывает и закрывает затвор. Следит за откатом ствола. Шутит, с его фамилией профессию долго выбирать не пришлось.

«Постоянно подкалывают - станешь ли ты генералом. Я все время отвечаю, да. Стану. Лишь надо к этому стремиться», - поделился Генералов.

На таких полевых сборах курсанты осваивают все основные образцы артиллерийских орудий. От минометов и гаубиц до самоходных артустановок.

«Это не сидеть в классах, писать бумажки. Они занимаются боевой работой. Они занимаются тем, на что их учат», - отметил начальник курса Михайловской военной артиллерийской академии Александр Мотренко.

Они ждали этого долгие месяцы, занимаясь на тренажерах. К реальному учебно-боевому пуску баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» допустили лучших из лучших курсантов. Обнаружили цель, рассчитали расстояние до нее и произвели пуск.

Ракета в полете встает на курс, исчезая в облаках. И уже через несколько минут достигает контрольной отметки. Точность попадания «Искандера» определяется минимальным отклонением от цели. В нашем случае всего шесть метров - оценка «отлично».

Начальник расчета Максим Ухов сегодня выдержал еще и личный экзамен. За боевым пуском от командования Ракетных войск и артиллерии наблюдал его отец. Действующий офицер и будущий успели лишь перекинуться несколькими фразами. Курсантам еще предстояло перевести «Искандер» в походное положение и быстро покинуть боевую позицию.