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Посольство России призвало США оказать давление на Украину для решения конфликта в Донбассе

Роман Захаров
07:50 20.11.2021
В посольстве РФ считают, что Киеву необходимо «прекратить саботаж Минских соглашений».
Посольство России призвало США оказать давление на Украину для решения конфликта в Донбассе
© Фото: Максим Блинов,РИА Новости
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Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы та выполнила обязательства в рамках Минских соглашений. Это следует из обращения посольства РФ в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решить мирным путем на основе Минских договоренностей.

«Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями», - сказано в заявление российского дипломатического представительства в Facebook.

В посольстве РФ добавили, что Киеву необходимо «наконец прекратить саботаж Минских соглашений».

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», - заявили российские дипломаты.

В четверг, 18 ноября, Путин, во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ, отметил, что партнеры по «нормандскому квартету» - Германия и Франция - на словах не оспаривают значение Минских соглашений, однако на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что приводит переговорный процесс в тупик. Глава государства при этом призвал продолжать посреднические усилия в «нормандском формате», поскольку альтернативы реализации Минских договоренностей в полном объеме, по его мнению, не существует.

В среду, 17 ноября, российское внешнеполитическое ведомство обнародовало дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Сделано это было для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по поводу встречи глав МИДов в «нормандском формате».

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, публикация переписки дает возможность увидеть предложения Москвы относительно «нормандского формата», чтобы наполнить встречу «конкретным смыслом», а также показывает несостоятельность заявлений западных партнеров о якобы неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.

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