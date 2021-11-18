В стране и мире Путин отметил обострение Западом ситуации в Донбассе через поставки Украине оружия Тимур Шерзад На расстоянии в 20 километров от российских границ, по словам Путина, летают стратегические бомбардировщики НАТО, способные нести очень серьезное оружие. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин отметил обострение Западом ситуацию в Донбассе через поставки Украине современных летальных вооружений. «Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву современного летального вооружения, проведением провокационных военных маневров в черном море, да и не только в черном, но и в других регионах, близких к нашим границам», - сказал Путин на расширенном заседании Коллегии МИД России. Президент добавил, что в случае с Черным морем учения западных стран переходят «всякие рамки». На расстоянии в 20 километров от российских границ, по словам Путина, летают стратегические бомбардировщики НАТО, способные нести очень серьезное оружие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика