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Захарова объяснила публикацию переписки Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции

Роман Захаров
09:34 18.11.2021
Дипломат отметила, что публикация связана с тем, что в последнее время Москву обвиняют в якобы саботировании встреч по украинскому урегулированию.
Захарова объяснила публикацию переписки Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Публикация переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии показывает, что Россия не саботирует переговоры в «нормандском формате». Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что публикация связана с тем, что в последнее время Москву обвиняют в якобы саботировании встреч по украинскому урегулированию.

«Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть, это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку», - высказалась Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она при этом обратила внимание, что официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы.

«Ее (позицию РФ - прим. ред.) можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно», - объяснила представитель МИД свою точку зрения.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что в последнее время позиция РФ, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В этой связи ведомство обнародовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. 

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