Меркель посетовала на отсутствие возможности согласовать встречу в «нормандском формате»

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказала сожаление по поводу того, что в последнее время не было встреч в «нормандском формате» на уровне руководителей министерств иностранных дел или лидеров стран. Кроме того, она заявила, что публикация МИД РФ дипломатической переписки ничего не меняет в этом вопросе.

«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах. Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны - абсолютно разные точки зрения. Я просила президента РФ (Владимира Путина - прим. ред.), чтобы, пока я являюсь канцлером, прошла такая встреча. Я хотела даже встречи на уровне руководителей, но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не поменяет», - приводит ТАСС слова Меркель.

В среду, 17 ноября, российское внешнеполитическое ведомство обнародовало дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Сделано это было для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по поводу встречи глав МИДов в «нормандском формате».

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, публикация переписки дает возможность увидеть предложения Москвы относительно «нормандского формата», чтобы наполнить встречу «конкретным смыслом», а также показывает несостоятельность заявлений западных партнеров о якобы неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.