Установлена личность второго погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте

Вторым погибшим в крупном ДТП на Кутузовском проспекте оказался Президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что на западе столицы в аварии погибли блогер Саид Губденский и находившийся в его автомобиле пассажир.

«В автомобиле BMW вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось, он также умер от полученных травм», - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По сообщению одного из очевидцев, Губденский управлял автомобилем на летней резине и не превышал скорость. На опубликованных ранее видеокадрах с уличной камеры наблюдения видно, как иномарку Губденского заносит на дороге и выбрасывает на полосу встречного движения.