Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на кадры уличной камеры видеонаблюдения. На них видно, как иномарка, за рулем которой находился блогер Саид Губденский, движется по проспекту. В какой-то момент машину заносит на дороге и боком выносит на встречную полосу. Момент лобового столкновения остался за кадром.

Как позже объяснил один из очевидцев случившегося, автомобиль был новым и Губденский просто не успел «переобуть» его и передвигался по городу на летней резине.

Трагедия произошла в районе 15:00 по московскому времени. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. Сам блогер и его пассажир погибли.