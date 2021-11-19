Стало известно о еще одном пострадавшем во время пожара в квартире Хлебниковой

Еще один человек пострадал во время пожара, после которого известная певица Марина Хлебникова оказалась в больнице. Об этом сообщает московский Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

«По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия - это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших - мужчину и женщину», - приводит Life.ru сообщение департамента.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Хлебникова сейчас находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Артистка подключена к аппарату ИВЛ.

Сосед артистки в беседе со «Звездой» раскрыл подробности пожара, рассказал, как ведет себя Хлебникова с живущими рядом с ней людьми и прокомментировал слухи о ее злоупотреблении алкоголем. Знакомый исполнительницы продюсер Дмитрий Чижов, в свою очередь, сообщил, что накануне происшествия она вернулась с гастролей.