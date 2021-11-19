Автор песни «Чашка кофею» рассказал о настроении Марины Хлебниковой перед пожаром

Певица Марина Хлебникова, которая находится в ожоговой реанимации после пожара в своей квартире в Москве, только что вернулась с гастролей. Об этом «Звезде» рассказал продюсер Дмитрий Чижов. Он добавил, что исполнительница полна творческих сил, только что выпустила новую песню.

«Мы по отделению работали, несколько концертов, все нормально, она активная, в прошлом у нее было какие-то трагедии, которые порождают эти домыслы все, но то, что было сейчас: она полна творческих сил, у нее новая песня «Нева», клип она сняла в Питере в прошлом месяце, и он сейчас выходит. Сама написала, хитовая такая песня», - сообщил продюсер.

Он добавил, что певица курила, однако во время тура для этого всегда выходила на улицу.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы. Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Артистка подключена к аппарату ИВЛ.