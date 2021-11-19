Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в пожаре певицы Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, получившая серьезные ожоги во время пожара в своей квартире в Москве, находится в ожоговой реанимации. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Артистка подключена к аппарату ИВЛ. Об этом утром 19 ноября сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда была госпитализирована певица.

«Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате», – рассказали медики РИА Новостям.

Ранее сообщалось, что вероятной причиной мощного пожара, во время которого серьезно пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы.