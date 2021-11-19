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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в пожаре певицы Хлебниковой

Майя Мусиенко
09:09 19.11.2021
На данный момент состояние народной артистки оценивается как крайне тяжелое.
© Видео: ТРК "Звезда", Валерий Панфилов, В Контакте, Марина Хлебникова, YouTube © Фото: marina_hlebnikova_official, Instagram
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Певица Марина Хлебникова, получившая серьезные ожоги во время пожара в своей квартире в Москве, находится в ожоговой реанимации. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Артистка подключена к аппарату ИВЛ. Об этом утром 19 ноября сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда была госпитализирована певица.

«Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате», – рассказали медики РИА Новостям.

Ранее сообщалось, что вероятной причиной мощного пожара, во время которого серьезно пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы.

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