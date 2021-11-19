Представители Хлебниковой высказались о происшествии, в котором пострадала певица

Все окружение Марины Хлебниковой пребывает в состоянии шока от случившегося с ней минувшим вечером. Об этом сообщили представители певицы, пообещав рассказать детали происшествия, в результате которого артистка серьезно пострадала.

Пост с подписью команды Хлебниковой был опубликован в Instagram звезды лишь под утро.

«Все мы с вами пребываем в состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации. Мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего», — написали представители певицы.

Пожар в московской квартире Марины Хлебниковой вспыхнул вечером 18 ноября. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Из квартиры были эвакуированы пять человек, в том числе родители и дочь певицы. Сама Хлебникова и еще один человек, имя которого не называется, были госпитализированы. У артистки диагностированы серьезные ожоги тела, а также отравление продуктами горения.