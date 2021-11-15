Экипажу МКС рекомендовали спрятаться из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Обломок спутника угрожает Международной космической станции. Членам экипажа, вероятно, придется укрыться в корабле «Союз» и на американском сегменте, следует из переговоров, которые транслирует NASA.

«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели "нештатные ситуации", потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в "Союзе"», – сообщил специалист подмосковного Центра управления полетами во время разговора с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Специалисты хьюстонского Центра управления полетами, в свою очередь, тоже рекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на сегменте США. По словам американского специалиста, станции угрожают обломки спутника. Тем не менее, эксперт не уточнил, какого именно.

Ранее высоту орбиты МКС изменили, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. По информации Роскосмоса, высота увеличилась примерно на 1,2 километра.