Роскосмос назвал безопасность экипажа МКС главным приоритетом на фоне обвинений США из-за космического мусора

Обеспечение безопасности экипажа МКС является главным приоритетом Роскосмоса. Об этом сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что сейчас космонавты штатно выполняют работы согласно программе полета, а орбитальные параметры станции находятся в зеленой зоне.

В госкорпорации добавили, что как производство космической техники России, так и программа эксплуатации направлена именно на обеспечение безопасности людей.

Сейчас автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве контролирует контроль обстановку, чтобы парировать возможные угрозы безопасности станции и ее экипажа.

В Роскосмосе отметили, что российская космическая отрасль является пионером пилотируемых полетов в космос, причем ведет постоянную работу с международными партнерами.

Условия для надежной кооперации и международного сотрудничества даже в самых непростых ситуациях были сформированы в десятках совместных полетов на орбитальную станцию «Мир» и МКС. Причем специалисты, работающие на околоземной орбите, регулярно оказывают взаимопомощь и поддержку многонациональным экипажам.

В госкорпорации подчеркнули, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

Ранее МКС столкнулась с угрозой столкновения с космическим мусором. Позже ситуация нормализовалась. После чего США обвинили Россию в том, что она якобы провела испытание противоспутниковой ракеты, сбив советский спутник.

Военный эксперт Иван Коновалов счел заявления Вашингтона алармистскими и обеспечивающими базу для милитаризации космоса американцами.