На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора

Во вторник, 16 ноября, на Международной космической станции закроют космические люки. Как объяснили в Центре управления космическими полетами США, это связано с угрозой космического мусора.

Различные обломки в понедельник, 15 ноября, дважды миновали МКС с интервалом в полтора часа. В это время члены экипажа прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.

Напомним, что подобное происходит не впервые. Маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C - МКС провела 10 ноября.

Двенадцатого ноября космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. На борту находятся четыре астронавта. Прибывшие члены экипажа останутся на МКС до апреля 2022 года. Среди россиян на МКС сейчас работают Антон Шкаплеров и Петр Дубров.