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На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора

Иван Линдеманн
00:27 16.11.2021
Различные обломки в понедельник, 15 ноября, дважды миновали МКС с интервалом в полтора часа.
На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора
© Фото: Роскосмос
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Во вторник, 16 ноября, на Международной космической станции закроют космические люки. Как объяснили в Центре управления космическими полетами США, это связано с угрозой космического мусора.

Различные обломки в понедельник, 15 ноября, дважды миновали МКС с интервалом в полтора часа. В это время члены экипажа прятались в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon.

Напомним, что подобное происходит не впервые. Маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C - МКС провела 10 ноября.

Двенадцатого ноября космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. На борту находятся четыре астронавта. Прибывшие члены экипажа останутся на МКС до апреля 2022 года. Среди россиян на МКС сейчас работают Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

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