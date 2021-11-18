В стране и мире Путин заявил, что Запад использует миграционный кризис для давления на Минск Светлана Иванова При этом западные страны забывают собственные гуманитарные обязательства, указал российский лидер © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин считает, что западные страны использует миграционный кризис, который обострился на белорусско-польской границе, как способ давления на Минск. При этом они забывают собственные гуманитарные обязательства, напомнил российский лидер в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ. «Западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас региона, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», - подчеркнул Путин. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель создать для 2 000 беженцев с белорусско-польской границы гуманитарный коридор в качестве способа разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, где находятся несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика