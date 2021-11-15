СМИ сообщили о прорыве беженцами части заграждений на белорусско-польской границе

Прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, которые установили польские военные. Информацию об этом распространили белорусские СМИ, отметив, что сейчас толпа двигается дальше в сторону Польши.

«Толпа беженцев прорвала ограждения и хлынула в сторону Польши», - сообщили в эфире «Беларусь-1».

Сегодня стало известно, что мигранты из стран Ближнего Востока начали покидать стихийный лагерь у польской границы, и в сопровождении белорусских силовиков вышли в сторону погранперехода «Брузги». Вскоре появились сообщения, что беженцы подошли к польскому КПП.

Ранее замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал о планах польских властей построить капитальное заграждение на границе с Белоруссию.

Напомним, несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС, в последние недели скопились на белорусско-польской границе. Власти Польши усилили охрану в этом районе, стянули туда военных и стараются пресекать попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.