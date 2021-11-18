Лукашенко предложил Меркель создать гумкоридор для беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель создать для 2 000 беженцев с белорусско-польской границы гуманитарный коридор. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«В ходе первого разговора с Ангелой Меркель президент предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 000 беженцев. Белоруссия готова взять на себя обязательства помочь остальным 5 000 вернуться на родину. На сегодняшний день мы обязательства выполняем. Около 400 беженцев согласились вернуться домой. Остальные категорически отказываются улетать», - приводит БЕЛТА слова Эйсмонт.

По ее словам, врио канцлера ФРГ, согласно договоренностям с Александром Лукашенко, должна была вести переговоры с ЕС, в том числе по вопросу гуманитарного коридора. На сегодняшний день, констатировала Эйсмонт, со стороны ЕС не выполнено ни одного обязательства.

Тем временем ситуация в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе накаляется. Сегодня мигранты устроили давку из-за гуманитарной помощи и при получении теплой одежды.

Несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны Евросоюза, в последние недели находятся на белорусско-польской границе. Польша усилила охрану в районе, стянула туда военных и пресекает попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.