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Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии роту инженерных войск

Светлана Иванова
15:49 18.11.2021
Польские власти выразили надежду, что британские солдаты приедут в Польшу еще в ноябре.
Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии роту инженерных войск
© Фото: ТРК "Звезда"
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Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии, где находятся несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны Евросоюза, роту инженерных войск. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после итогов переговоров с коллегой из Великобритании Беном Уоллесом.

Блащак уточнил, что во время предыдущей встречи, которая прошла в конце октября в Брюсселе, Уоллес поинтересовался относительно способов поддержки, которую Великобритания может оказать Польше.

«Появилось предложение, чтобы Великобритания выслала в Польшу роту солдат инженерных войск, чтобы поддержать наших саперов, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами», - цитирует РИА Новости министра национальной обороны Польши.

Он добавил, что в скором времени в Польшу приедет рота инженерных войск, которая будет совместно с польскими солдатами поддерживать построенное на польско-белорусской границе временное заграждение, «которое служит обеспечению безопасности Польши, а также безопасности государств Североатлантического союза».

Блащак выразил надежду, что британские саперы приедут в Польшу еще в ноябре  и начнут службу на польско-белорусской границе Белоруссии. Перед британцами будет стоять задача чинить временное ограждение и поддерживать дорожное сообщение вдоль ограды и на подъезде к строению.

Из-за нескольких тысяч мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, Польша усилила охрану в районе, стянула туда военных и пресекает попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.

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