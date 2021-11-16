Водометы и светошумовые гранаты: как польские силовики разогнали мигрантов на границе с Белоруссией
В результате столкновения мигрантов и польских пограничников пострадали люди с обеих сторон, на месте работают представители белорусского следственного комитета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Относительное затишье к вечеру установилось на белорусско-польской границе. Небольшими группами мигранты возвращаются к пункту пропуска «Брузги». По решению официального Минска их должны разместить в логистическом центре в таможенной зоне.
Днем картина в приграничном районе была совсем иная. Против беженцев, которые вооружившись камнями попытались прорваться сквозь кордоны, польские силовики применили специальные средства - водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как сообщает агентство «Белта», со ссылкой на Генштаб, в ход шли даже химикаты. Пострадали несколько человек. На месте сейчас работают представители белорусского следственного комитета.
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