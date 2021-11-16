В стране и мире Водометы и светошумовые гранаты: как польские силовики разогнали мигрантов на границе с Белоруссией Олег Лавров В результате столкновения мигрантов и польских пограничников пострадали люди с обеих сторон, на месте работают представители белорусского следственного комитета. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Относительное затишье к вечеру установилось на белорусско-польской границе. Небольшими группами мигранты возвращаются к пункту пропуска «Брузги». По решению официального Минска их должны разместить в логистическом центре в таможенной зоне. Днем картина в приграничном районе была совсем иная. Против беженцев, которые вооружившись камнями попытались прорваться сквозь кордоны, польские силовики применили специальные средства - водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как сообщает агентство «Белта», со ссылкой на Генштаб, в ход шли даже химикаты. Пострадали несколько человек. На месте сейчас работают представители белорусского следственного комитета. © ТРК "Звезда" Мигранты уже заселились в логистический центр. Помещение рассчитано на 2000 человек, матрасов и теплых одеял хватает на всех. После попытки прорвать границу и провокаций польских военнослужащих, часть мигрантов вернулись в свой лесной лагерь. Они унесли с собой палатки и спальные мешки. Несколько сотен мигрантов остались ночевать на улице у пограничного пункта. Они развели костры, здесь женщины и дети. И по старой традиции им не будут давать спать - со стороны польской границы включили яркие фонари. Белорусские военные и следователи осмотрели место, где сегодня проходили столкновения и заявили, что Польша использовала токсичные вещества. Мигранты наступали в сторону границы волнами. Их отгоняли вертолетом. В сторону пограничников бросали камни. © ТРК "Звезда" На месте событий появилась карета скорой помощи. Врачи оказывали помощь одному из мигрантов, которого сюда перенесли белорусские пограничники. Беженцы уверяют, что если останутся здесь еще хотя бы пару дней - начнут погибать от невыносимых условий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика