«Гостеприимство» по-европейски: как развивается ситуация с тысячами мигрантов на границе с Польшей

Власти Евросоюза выделят мигрантам пособия. Приблизительно, по двести евро на человека, но пускать людей к себе официальный Брюссель пока не готов. Во всяком случае, Польша активно сопротивляется проникновению чужаков. Что касается Белоруссии, то она дала беженцам приют. Некоторые мигранты все еще надеются попасть в ЕС, другие ждут возвращения на родину - в ближайшее время за ними должны прислать самолет.

Триста иракских граждан изъявили желание вернуться домой. Остальные, не теряют надежды найти пристанище в Германии. Ради этого они готовы спать на ледяной земле у колючей проволоки на польской границе.

«Я хочу лучшей жизни для себя и для родителей. Мои мама и папа серьезно больны», - заверил мигрант Муханад.

После вчерашних силовых акций и столкновений с польскими силовиками сегодня мигранты сменили тактику - встают на колени и просят о помощи. Но водометы, которые накануне охлаждали их пыл, остаются на месте. Польские силовики бдительности не снижают и готовы дать отпор. Вдоль границы регулярно происходят провокации и мигранты пытаются прорвать жесткую оборону.

«Я думаю, они будут продолжать попытки прорвать границу, они беспокоятся, чтобы не уйти с повестки, таким образом они будут напоминать о себе постоянно. Пограничники очень бдительно несут службу. Они понимают, что ни на какие провокации нельзя поддаваться, нельзя допускать эскалацию», - выказал свое мнение советник белорусского президента Юрий Карасев.

Химические ожоги глаз после применения польской стороной водометов зафиксированы белорусскими медиками. Вчера за их помощью обратились 6 человек - 3 мигрантов и 3 журналистов. Следственный комитет республики квалифицировал действия польских силовиков против мигрантов, как преступление против безопасности человечества. В свою очередь, польская сторона обвинила Белоруссию в содействии мигрантам.

За 8 дней нахождения мигрантов на белорусско-польской границе им выдали порядка 35 тонн провизии. Накануне к обеспечению питания подключилась армия. Теперь мигранты накормлены горячей едой. Так же в логистический центр регулярно подвозят все необходимое для комфортного пребывания людей.

«Такого в своей стране я не пробовал, но мне нравится», - признался мигрант Ахмед.

Часть беженцев уже вывезли на четырех автобусах в другие гуманитарные центры, чтобы не создавать давки в логистическом. Однако, большая часть людей до сих пор остается у колючей проволоки у белорусско-польской границы.

В ряде европейских городов и в белорусской столице проходят митинги против бездействия ООН и других международных организаций. Ситуация на границе в центре внимания ведущих западных изданий. И если Белоруссия разрешила местным и иностранным СМИ посетить границу и «увидеть нищету и отчаяние», то Польша запретила гуманитарным организациям, журналистам и даже врачам приближаться к месту скопления мигрантов. Газета The Washington Post отмечает, что оказавшихся на территории Польши часто депортируют, даже если они просят убежище. Как отмечает издание, это противоречит международному праву.