Мигранты на границе Белоруссии и Польши устроили давку из-за теплой одежды

Беженцы из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, устроили давку из-за гуманитарной помощи. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Олег Лавров, который находится на месте событий. Он подчеркнул, что люди сейчас размещены в теплом помещении, однако все равно бросились в толпу, чтобы получить одежду.

«Это все было ради теплой куртки. Вот эта давка сейчас происходила из-за теплых вещей. Люди сейчас находятся в теплом помещении, несмотря на это началась куча мала, чтобы получить очередные теплые вещи», - рассказал журналист.

Несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны Евросоюза, в последние недели находятся на белорусско-польской границе. Польша усилила охрану в районе, стянула туда военных и пресекает попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.

Так, польские силовики применяют водометы в отношении мигрантов, когда люди начинают ломать заграждения и закидывать пограничников камнями.