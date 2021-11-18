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Мигранты на границе Белоруссии и Польши устроили давку из-за теплой одежды

Светлана Иванова
11:53 18.11.2021
Несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны Евросоюза, в последние недели находятся на белорусско-польской границе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Беженцы из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Белоруссии и Польши, устроили давку из-за гуманитарной помощи. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Олег Лавров, который находится на месте событий. Он подчеркнул, что люди сейчас размещены в теплом помещении, однако все равно бросились в толпу, чтобы получить одежду.

«Это все было ради теплой куртки. Вот эта давка сейчас происходила из-за теплых вещей. Люди сейчас находятся в теплом помещении, несмотря на это началась куча мала, чтобы получить очередные теплые вещи», - рассказал журналист.

Несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны Евросоюза, в последние недели находятся на белорусско-польской границе. Польша усилила охрану в районе, стянула туда военных и пресекает попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.

Так, польские силовики применяют водометы в отношении мигрантов, когда люди начинают ломать заграждения и закидывать пограничников камнями.

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