Дым, водометы и стрельба: опубликованы свежие кадры с белорусско-польской границы

Польские силовики применили водометы в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Это видно на кадрах с места событий, которые публикует «Звезда».

Судя по засипи, польско-белорусская граница сейчас напоминает настоящее поле боя: бегущие в панике люди, дым, звуки выстрелов и военная спецтехника. Стоит отметить, что прежде чем польские военнослужащие применили силу, беженцы сломали заграждения и начали закидывать пограничников камнями.

Напомним, несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС, в последние недели скопились на белорусско-польской границе. Власти Польши усилили охрану в этом районе, стянули туда военных и стараются пресекать попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.