В надежде на чудо: как в Киеве ждут уголь из США и готовятся к перебоям с энергией

Владелец пиццерии в центре Киева хвастается знакомством с голливудской звездой. Это излюбленное место встреч украинских праворадикалов. Сегодня здесь гостит Шон Пенн. Он берет интервью у хозяина ресторана - бывшего участника силовой операции в Донбассе. Шон Пенн тайно приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм. В планах оскароносной звезды и поездка в зону конфликта, на передовую - в Донбасс, где каждый день сообщают о новых случаях, когда вооруженные силы Украины нарушают перемирие.

В первый день учебы после вынужденного карантина, когда дети вернулись к занятиям, прямо во время урока начался обстрел школы в населенном пункте Золотое-5. Сегодня украинские силовики выпустили 19 мин по территории ДНР. В селе Лазовое пострадал дом Татьяны, обрушился потолок. Семья успела спастись, но женщина потеряла своего питомца.

«Полный коридор у меня был крови, потому что собаку насквозь пронзило осколком», - рассказала Татьяна.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в попытках спровоцировать инциденты в Донбассе и саботаже Минских соглашений. По его словам, единственный участник нормандской четверки, готовый к выполнению Минских соглашений, это Россия.

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь», - выразил уверенность глава российской дипломатии.

Украина рассчитывает на помощь заграницы и с углем. Сегодня на складах ТЭС - 370 тысяч тонн угля. Это в два раза меньше, чем должно быть по плану Минэнерго. Россия с ноября остановила экспорт энергетического угля, и сейчас Украина надеется на США - оттуда ждут корабли с топливом.

«Угольные станции работают, но сейчас идет режим экономии угля, что находится на складах, в ожидании тех семи кораблей, которые везут уголь в Украину. В принципе, мы ожидаем, что до конца этого месяца - в начале следующего, уголь в Украине уже будет, а мы выйдем на стандартные параметры», - пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сразу у 12 киевских предприятий, производящих тепло и электроэнергию, испытывают проблемы с нехваткой угля и газа. Общий объем угля, который сейчас готовятся принять в украинских портах - примерно 300 тысяч тонн. Это лишь отсрочит проблему, но не решит. По подсчетам специалистов, новых запасов из США хватит на 11 дней работы.

«Зачем создавать проблемы и везти уголь за тридевять земель по космической цене. Все затраты лягут на плечи украинских налогоплательщиков. Все эти политические игры, там берем, а здесь нет, уже надоели. Люди порой уже не слушают и не вникают, каждый занят вопросом выживания», - объяснил глава Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик.

И вот в страхе перед возможными веерными отключениями электричества из-за нехватки угля под офис президента выходят «рыцари». С лозунгами «Зима близко». Протесты в стиле фантастической «Игры престолов» с мечами в руках. Так люди требуют решения совсем нефантастических проблем - высокие тарифы ЖКХ, низкие пенсии, растущая стоимость проездных билетов.

А вот митингующих противников вакцинации в Украине решено официально приравнять к «русским шпионам». В преддверии новых протестов СБУ обвинила организатора антипрививочного движения - Остапа Стахива в попытке захвата государственной власти. Сам же он от России сильно далек и даже устраивал митинги у нашего консульства во Львове. Считает, что такими обвинениями, правительство оправдывает свои провалы по вакцинации и невыполненные предвыборные обещания.