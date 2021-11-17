Лавров рассказал, на что готов Зеленский ради помощи других стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что президент Украины Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в расчете на помощь других стран. Об этом глава российской дипломатии заявил во время прямой трансляции совместной пресс-конференции с коллегой из Молдавии Нику Попеску.

Сергей Лавров также оценил итоги трехсторонней встречи глав МИД Украины, Франции и Германии 15 ноября, по итогам которой было принято заявление, «в котором опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили России какими-то ужасными последствиями», если она якобы будет продолжать «создавать угрозу для безопасности Украины».

«Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет», - отметил Лавров.

Российский министр добавил, что все осведомленные эксперты прекрасно понимают ситуацию, как и большинство глав МИД европейских стран.