Мира не будет: почему украинские власти нагнетают обстановку в Донбассе

Окраины Донецка вновь под минометным огнем украинских силовиков. В результате в городе под ударом оказались три многоквартирных дома. Обстрелы в ЛНР и ДНР продолжаются уже неделю, ВСУ используют запрещенное Минскими соглашениями вооружение. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский назначает новым советником главкома Вооруженных сил националиста Дмитрия Яроша. И это, как считают военные аналитики, совсем не свидетельствует о готовности Киева к урегулированию ситуации в Донбассе.

Донецк, Киевский район, улица Стратонавтов. Шестнадцать минометных мин калибром 120 миллиметров. Повреждены три дома, гараж, теплотрасса. В ДНР тщательно фиксируют каждый найденный осколок мин, строители опять восстанавливают разрушенное. По кругу, из раза в раз.

«Посекло крышу всю в решето. Мы как бы восстанавливали, и получается что все, опять заново? Что это за цирк? Прилетели с той стороны, там Авдеевка, сами судите, кто стреляет», - говорит один из строителей Дмитрий.

Новости от украинских силовиков что ни день - все жарче. Бывший глава «Правый сектор»* Дмитрий Ярош объявил, что он теперь - советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Неплохая карьера: от одного из рядовых лидеров украинских ультраправых в 2014-м до самых высоких военных кабинетов Киева. Вот как он отзывался о своих, и не только, действиях на Донбассе всего-то в 2015-м году.

«Когда мы заходим в село и распределяемся по дворам, мы совершаем уголовное преступление. Все! Потому что командир бригады или командир батальона отдает приказ об использовании артиллерии, минометов. Он не имеет права этого делать. Вообще, во время АТО все боевые задания должны были бы выполнять спецподразделения МВД и СБУ. А армия максимум периметр прикрывать. Это АТО - такое фальшивое все», - говорил Ярош.

Если Ярош тогда считал операцию украинских силовиков в Донбассе фарсом, не трудно представить, что он сегодня думает о перемирии и Минских соглашениях. Вся его деятельность последние семь лет говорит сама за себя. Заработав на крови мирных жителей Донбасса популярность, он стал депутатом украинской Рады. Дальше, под уже гарантированным прикрытием мандата не стеснялся в оправдании любых действий украинских неонацистов. Обстреляли здание телеканала из гранатомета - патриоты! Напали на митинг оппозиции - молодцы!

«Как можно достичь мира с назначениями такими как Ярош советниками министра обороны?... Риторика Яроша крайне радикальна. Вы правильно вспомнили по поводу одобрения обстрела канала «112». Много фактов когда господин Ярош или его сторонники были замешаны в правонарушениях. Поэтому ничего хорошего нашей стране, как мне кажется, подобное назначение не сулит», - комментирует генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

И ведь утверждение Яроша как реальной силы в военном ведомстве, как ни странно, выгодно и Зеленскому. В случае начала боевых действий на Донбассе.

«Он утилизирует вот в этой мясорубке самое пассионарное и самое неподконтрольное ему националистическое ядро, которого он реально боится, против которого он реально идти не может и на поводу у которого идет практически весь свой срок», - отмечает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Дальше - больше. Президент Украины внес на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового министра обороны. По задумке Зеленского им должен стать Алексей Резников. Известен он тем, например, что разрабатывал проекты о так называемом «переходном правосудии» после возвращения Донбасса и Крыма, где жители неподконтрольных территорий лишались практически всех гражданских прав.

«Это яро выраженный ястреб, я бы даже назвал его негодяем, подонком. Это говорит о том, какие приоритеты выставляет украинская власть на Донбассе. Рассказывают про Крым, что там снесут памятники героям и заставят возвести памятники героям Украины. Я бы не связывал с ним надежды на мирное разрешение ситуации на Донбассе», - поясняет политолог Александр Семченко.

Украинский военно-промышленный комплекс тем временем отличился настоящим прорывом технологий. Государство, у которого до сих пор нет ни одного патронного завода, презентовало чудо-оружие - совершенно новую гранату для подствольного гранатомета автомата Калашникова. Создатели утверждают, что она в 1,5 раза точнее, чем российский аналог, и производится исключительно из украинских деталей.

«Это интересный вопрос, потому что уровень производства на Украине так низко упал, что миномет «Молот» уже несколько раз подрывался в самих расчетах. Я не исключаю, что бракоделы доведут дело до того, что от выстрелов будут гибнуть стрелки», - говорит военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Зато единственных представителей «партии мира» все больше загоняют в угол. Сегодня состоялось очередное заседание суда над главой фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа - За жизнь!» Виктором Медведчуком. С очень интересной формулировкой - «личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей» - Медведчук вновь был отправлен под домашний арест, хотя максимальный срок этого ограничения свободы - шесть месяцев истек как раз сегодня.

«Это дело является полностью политически мотивированным, сфальсифицированным, рассматриваю его как незаконное уголовное преследование и политические репрессии. И изменилось только одно на сегодняшний день: то, что доказательств подобного утверждения стало намного больше», - говорит Медведчук.

Зато по опросам центра Разумкова, рейтинг президентской партии «Слуга народа» на Украине упал до рекордных 15%, с итак не богатых октябрьских 22-х. Это не помешало Зеленскому подписать очередной указ о санкциях против России.

*«Правый сектор» - запрещенная в России террористическая организация.