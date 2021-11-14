На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

На Украине отключились 90% мощностей государственных теплоэлектростанций, по информации диспетчерской компании. Сообщается, что не работают 14 блоков, что является рекордом, согласно данным диспетчера. Также на шести блоках ведется ремонт оборудования.

Сообщается, что 60% мощностей простаивают из-за нехватки угля. Из 23 государственных ТЭС нагрузку несут только три - это составляет 10% их мощности, передает агентство УНИАН.

Ранее глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде назвала катастрофой энергетический кризис в стране. По мнению Юли Тимошенко, из-за действий украинского руководства, которое не закупило газ в достаточном количестве в выгодный момент, государство в итоге «сделают банкротом».