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Белоруссия и Польша начали расследования столкновений с участием мигрантов на границе

Олег Лавров
07:59 17.11.2021
В ходе прошедших накануне беспорядков пострадали более 20 человек, в их числе три журналиста.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Белоруссия и Польша начали расследования столкновений мигрантов с польскими силовиками. На месте, где все произошло, представители белорусского Следственного комитета и польской прокуратуры собирают вещественные доказательства.

Сообщается, что в ходе беспорядков пострадали более 20 человек, в их числе три журналиста, и, как минимум, восемь беженцев, среди которых женщины и дети. Травмы получили 12 польских силовиков.

Сейчас в районе, где мигранты пытались прорвать границу, затишье. Около тысячи беженцев ночевали на улице. Но большая часть населения стихийного лагеря согласилась переехать в логистический центр белорусской таможни. 

По пути следования в центр беженцев взяли в оцепление, из которого их выпускали небольшими группами. Это нужно в целях соблюдения мер безопасности. Людей сопроводили в специальное отапливаемое помещение, что было очень кстати. Ведь на улице уже достаточно холодно, а у большинства одежда была мокрая после прошедших беспорядков.

В логистическом центре мигрантам выдали матрасы, одеяла, теплую одежду. Накормили перловой кашей. Продукты предоставили благотворительные организации. Готовкой занимались белорусские военнослужащие. Координирует размещение беженцев помощник президента РБ Юрий Караев.

Сейчас небольшая группа беженцев согласилась вернуться домой. Люди забрали транзитные паспорта. В четверг за ними прилетит самолет из Багдада.

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