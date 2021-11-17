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В Минске сообщили о химожогах глаз у пострадавших от польских водометов на границе

Майя Мусиенко
12:45 17.11.2021
Сообщается, что причиной повреждений стала слезоточивая раздражающая жидкость, добавленная в воду.
В Минске сообщили о химожогах глаз у пострадавших от польских водометов на границе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Люди, которые попали под струи водометов, примененных Польшей во время попытки прорыва через границу с Белоруссией, получили химические ожоги глаз. Об этом сообщил помощник президента Белоруссии - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

«Как выяснилось, у некоторых есть химические ожоги глаз от той слезоточивой раздражающей составляющей, которая была в струе водомета... Говорили, что слизистая и глаза пострадали от той смеси, что была в водометах», - рассказал он в видеокомментарии, опубликованном агентством Sputnik Беларусь.

По словам Караева, белорусские власти обеспечили доставку питания для мигрантов.

Он отметил, что часть беженцев сейчас размещается в белорусском транспортно-логистическом центре, который расположен неподалеку от границы недалеко от границы с Польшей. Тем не менее некоторые мигранты остаются в стихийном лагере возле погранперехода «Брузги» и отказываются покидать это место. Помощник президента Белоруссии предположил, что это связано со страхом принудительной депортации.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Польша начали расследования столкновений мигрантов с польскими силовиками.

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