В Минске сообщили о химожогах глаз у пострадавших от польских водометов на границе

Люди, которые попали под струи водометов, примененных Польшей во время попытки прорыва через границу с Белоруссией, получили химические ожоги глаз. Об этом сообщил помощник президента Белоруссии - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

«Как выяснилось, у некоторых есть химические ожоги глаз от той слезоточивой раздражающей составляющей, которая была в струе водомета... Говорили, что слизистая и глаза пострадали от той смеси, что была в водометах», - рассказал он в видеокомментарии, опубликованном агентством Sputnik Беларусь.

По словам Караева, белорусские власти обеспечили доставку питания для мигрантов.

Он отметил, что часть беженцев сейчас размещается в белорусском транспортно-логистическом центре, который расположен неподалеку от границы недалеко от границы с Польшей. Тем не менее некоторые мигранты остаются в стихийном лагере возле погранперехода «Брузги» и отказываются покидать это место. Помощник президента Белоруссии предположил, что это связано со страхом принудительной депортации.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Польша начали расследования столкновений мигрантов с польскими силовиками.