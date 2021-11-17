В Госдуму поступило представление о лишении неприкосновенности депутата Рашкина

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина могут лишить неприкосновенности после инцидента с убитым лосем. По словам спикера Вячеслава Володина, в ГД поступило соответствующее представление Генпрокуратуры.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», - сообщил Володин журналистам, передает РИА Новости.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине.

Как утверждал сам депутат, ее он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой. Недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили также шкуру и другие части животного.

После этого в МВД сообщили, что на месте разделки туши убитого лося нашли охотничье ружье и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина.

В одном из чехлов для ружья находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - патроны и тренога.

Депутат отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В связи с этим был составлен административный протокол. По факту обнаружения туши лося дознаватели возбудили уголовное дело о незаконной охоте.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что Рашкин подтвердил готовность явиться в Следственный комитет, чтобы установить истину по факту его задержания с тушей лося в лесу. Депутат заявил, что намерен дать следствию показания по делу о браконьерстве.