Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рашкин заявил о готовности явиться к следователю по инциденту с лосем

Елизавета Потейчук
21:31 08.11.2021
По мнению Рашкина, ситуация вокруг его задержания породила множество домыслов, которые вызвали журналисты, госдеятели и политики.
Рашкин заявил о готовности явиться к следователю по инциденту с лосем
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
Читайте нас на:

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что готов явиться в Следственный комитет, чтобы установить истину по факту его задержания с тушей лося в лесу. Об этом он написал в письме Александру Бастрыкину и проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», - цитирует РИА Новости слова Рашкина в письме.

Ранее Вячеслав Володин заявил о готовности Госдумы заняться делом Рашкина после обращения генпрокурора. Спикер Госдумы также подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос изъятия у него депутатского иммунитета, если поступит соответствующее обращение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:11 В стране и мире
В ООН отреагировали на ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе
19:59 В стране и мире
Видео
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе с польской стороны в районе границы
18:31 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, смогут ли беженцы прорваться через границу Польши
16:23 Армия
Москва и Минск продлили сроки размещения в Белоруссии военных объектов РФ
13:33 В стране и мире
Видео
Толпу мигрантов на границе Польши и Белоруссии сняли с вертолета
Популярное
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Мясников рассказал, чем опасен прием обезболивающих
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови
Великий потоп: несколько крупных городов Земли могут уйти под воду к 2030 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.