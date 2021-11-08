Рашкин заявил о готовности явиться к следователю по инциденту с лосем

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что готов явиться в Следственный комитет, чтобы установить истину по факту его задержания с тушей лося в лесу. Об этом он написал в письме Александру Бастрыкину и проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», - цитирует РИА Новости слова Рашкина в письме.

Ранее Вячеслав Володин заявил о готовности Госдумы заняться делом Рашкина после обращения генпрокурора. Спикер Госдумы также подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос изъятия у него депутатского иммунитета, если поступит соответствующее обращение.