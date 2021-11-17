Бывшая сотрудница МХАТ имени Горького выступила в защиту спектакля с Бузовой

Экс-заведующая литературной частью МХАТ имени Горького Мария Ватутина выступила в защиту нашумевшего спектакля «Чудесный грузин», роль в котором исполняла телеведущая Ольга Бузова.

В комментарии «Звезде» Ватутина подчеркнула, что речь идет о художественном решении. Бывшая сотрудница театра напомнила, что публике не впервые преподносят противоречивые постановки, и все они имеют право на существование.

«Что спектакли, скажем, «Служанки» Виктюка или вот сейчас какой-то спектакль с трансгендером у Богомолова, или «Идеальный муж», по которому много вопросов, они разве не вызов общественному мнению, они разве заслуживают каких-то общественных волн, но все эти люди имеют право на художественное мнение свое, когда они ставят спектакли», - пояснила Ватутина.

Она добавила, что «Чудесный грузин» стал таким художественным решением бывшего худрука театра Эдуарда Боякова.

«Это художественное видение, это художественное решение художественного руководителя», - сказала экс-заведующая литературной частью МХАТ имени Горького.

Ранее Владимир Кехман стал новым генеральным директором МХАТ имени Горького. После его назначения театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков и некоторые другие сотрудники. Нашумевший спектакль «Чудесный грузин», роль в котором исполняла телеведущая Ольга Бузова, был отменен.