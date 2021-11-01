Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр.

«Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт», - рассказал Бояков на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал. Также Бояков пообещал позже сообщить о своих планах.

«Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах», - отметил он.

Эдуард Бояков пожелал МХАТу успехов и развития.

«Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и вообще в жизни», - заключил Бояков.

В мае этого года Минкультуры продлило контракт с Бояковым. С 2018 года он являлся руководителем Московского художественного академического театра. Должность президента театра была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной.

Однако несколькими днями ранее стало известно, что должность гендиректора МХАТ им. Горького занял Владимир Кехман.