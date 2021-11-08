Бузова заявила, что МХАТ не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не предупреждал ее об отмене постановки «Чудесный грузин» и не выплатил зарплату в 450 тысяч рублей.

«Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», - сказал певица в эфире канала НТВ.

Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой, который должен был состояться 2 ноября.

Решение было принято Кехманом «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений».