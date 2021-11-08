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Бузова заявила, что МХАТ не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль

Кира Карон
12:29 08.11.2021
Певица отметила, что собирается решать данный вопрос с помощью адвоката.
Бузова заявила, что МХАТ не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не предупреждал ее об отмене постановки «Чудесный грузин» и не выплатил зарплату в 450 тысяч рублей. 

«Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», - сказал певица в эфире канала НТВ.

Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой, который должен был состояться 2 ноября.

Решение было принято Кехманом «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений».

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