В стране и мире Кехман заявил, что МХАТ не должен Бузовой «ни копейки» Елизавета Потейчук Новый директор театра объяснил, что из-за отмены спектакля с участием телеведущей акт выполненных работ не был подписан. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал «Звезде», что театр не должен телеведущей Ольге Бузовой, сыгравшей роль в спектакле «Чудесный грузин», никакого гонорара. «Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки. На сегодняшний день действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей. Но в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому формально театр ничего ей не должен», - объяснил глава МХАТа. Ранее Бузова заявила, что МХАТ не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль «Чудесный грузин». Телеведущая подчеркнула, что театр не предупреждал ее об отмене постановки и не выплатил зарплату в 450 тысяч рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика