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Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное

Роман Захаров
09:15 16.11.2021
В Черном море американский военный корабль принимал участие в учениях НАТО.
Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
© Фото: US Navy
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Ракетный эсминец USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Об этом говорится в сообщении Шестого флота США.

«Ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter (DDG 78) начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО», - проинформировал Шестой флот на своей странице в Twitter.

USS Porter зашел в Черное море 30 октября, позже в регион прибыли танкер John Lenthall ВМС США и штабной корабль Mount Whitney американских Военно-морских сил. Суда приняли участие в проведенном Объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональном учении в Черноморском регионе.

Комментируя данные маневры, в Минобороны РФ заявили, что такими действиями Запад дестабилизирует обстановку в Черном море. В российском оборонном ведомстве также высказали мнение, что главной целью этих учений является военное освоение территории Украины. При этом, согласно сообщению МО РФ, российские военнослужащие на протяжении всего времени контролировали действия кораблей ВМС США в Черном море.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что активность США в Черноморском регионе является серьезным вызовом для России.

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