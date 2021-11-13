«У них на борту боевое оружие»: Путин назвал серьезным вызовом действия США и их союзников в акватории Черного моря

Президент России Владимир Путин выразил собственное мнение насчет действий США и их союзников по НАТО вблизи границ РФ. Глава государства подчеркнул незапланированность учений, проводимых американской стороной в акватории Черного моря, и заявил, что особое внимание обращает на себя занятая в них авиация.

«Не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в учениях и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Используется В-51, это достаточно уже старенькие самолеты, но дело не в носителях, а в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это - серьезный вызов для нас», - заявил Путин.

Президент также отметил, что считает нецелесообразным со стороны России «нагнетать дополнительно обстановку» в акватории Черного моря.

«Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей», - подытожил Путин.

Ранее Минобороны России сообщало о составе корабельной и судовой группировки ВМС США в Черном море. В ней оказались эсминец «Портер», штабной корабль «Маунт Уитни» и танкер «Джон Лентхолл» ВМС США.