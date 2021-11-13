В Минобороны заявили, что военная активность США и НАТО в Черном море угрожает региональной безопасности РФ

Министерство обороны Российской Федерации продолжает осуществлять отслеживание военной активности США и стран НАТО в Черном море. Действия разведывательных полетов авиации НАТО и корабельной группировки ВМС США сместились на курс северо-западной части Черноморского региона.

За минувшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом с помощью радиолокационных средств ВКС России и силами Черноморского флота. Разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США, взлетевших с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, зафиксированы в районе действий кораблей США в северо-западной части Черного моря.

Стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США, который вылетел с авиабазы Акротири на острове Кипр, вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря. Эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США, выполнили ряд совместных учений с кораблями Румынии, Турции, и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в румынский порт Констанца.

Корабли Черноморского флота: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин» контролируют действия американских кораблей в Черном море. Военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе, а также втягивание в нее причерноморских государств, сообщает Минобороны, ничем не спровоцирована, а также угрожает стратегической стабильности и региональной безопасности России.