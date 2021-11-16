Шойгу подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она "ювелирно" поразила старый спутник», сказал Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.

Глава Минобороны подчеркнул, что образовавшиеся после испытаний фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

Ранее в Минобороны России рассказали о желании США создать военное преимущество в космосе. Эти попытки оцениваются, как угроза. Именно ней, по заявлению военного ведомства, и обуславливается плановая деятельность по укреплению обороноспособности, которая исключает внезапное нанесение ущерба безопасности России в космической сфере и на Земле при помощи как существующих, так и перспективных зарубежных космических средств.

Также сообщается, что Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами вооружения.