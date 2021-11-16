В МО сообщили о поражении недействующего спутника «Целина-Д» в ходе испытаний

Военные 15 ноября успешно провели испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщает Минобороны России.

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», - говорится в сообщении.

Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.

В Минобороны России также сообщили об активной разработке и испытаниях Пентагоном ударно-боевых средств на орбите, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.