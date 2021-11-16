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В Минобороны РФ рассказали о желании США создать военное преимущество в космосе

Тимур Шерзад
Николай Баранов
14:12 16.11.2021
В Минобороны России подчеркнули, что эти действия США оцениваются как угроза. Они несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. 
В Минобороны РФ рассказали о желании США создать военное преимущество в космосе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Минобороны России рассказали о желании США создать военное преимущество в космосе. 

Как заявили в оборонном ведомстве, Россия призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Но американцы и их союзники блокируют голосование за этот договор в ООН. Это происходит потому, что Вашингтон не желает связывать себя обязательствами в космосе. 

«При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является «создание комплексного военного преимущества в космосе». В свою очередь, Пентагон и до этих официальных шагов и, тем более, после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», - говорится в сообщении оборонного ведомства России. 

В Минобороны России подчеркнули, что эти действия США оцениваются как угроза. Они несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. 

Поэтому МО РФ осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, которая исключает внезапное нанесение ущерба безопасности России в космической сфере и на земле при помощи как существующих, так и перспективных зарубежных космических средств. Именно поэтому в Минобороны России вчера и провели испытания, в результате которых был поражен недействующий космический аппарат. Образовавшиеся во время испытаний фрагменты не несут не будут нести угрозы для космической деятельности. 

Фрагменты внесены в каталог российской системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до прекращения их существования. 

Также в Минобороны рассказали о испытаниях США ударно-боевых средств на орбите без предупреждения. 

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