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Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами вооружения

Андрей Аркадьев
15:29 16.11.2021
Глава российского военного ведомства также принял доклады о развитии военной и социальной инфраструктуры.
Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами вооружения
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами и комплексами вооружения в ходе поездки в войска Западного военного округа, сообщил корреспондент «Звезды».

Главе российского военного ведомства продемонстрировали современные средства транспортирования техники, эксплуатируемые подвижными подразделениями. Также ему показали порядок действий в составе автомобильных колонн.

Министр заслушал доклад командования военного округа о ходе строительства многоэтажного жилого дома, детского сада и общеобразовательной школы для детей военнослужащих. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года.

Также запланирована встреча Шойгу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

На прошлой неделе в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности министр указал на деградацию военно-политической обстановки в Европе.

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