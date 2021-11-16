Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами вооружения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады об оснащении воинских частей Воронежской области перспективными образцами и комплексами вооружения в ходе поездки в войска Западного военного округа, сообщил корреспондент «Звезды».
Главе российского военного ведомства продемонстрировали современные средства транспортирования техники, эксплуатируемые подвижными подразделениями. Также ему показали порядок действий в составе автомобильных колонн.
Министр заслушал доклад командования военного округа о ходе строительства многоэтажного жилого дома, детского сада и общеобразовательной школы для детей военнослужащих. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года.
Также запланирована встреча Шойгу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
На прошлой неделе в Париже на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности министр указал на деградацию военно-политической обстановки в Европе.