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Военный эксперт раскрыл подоплеку обвинений США в адрес Москвы из-за якобы сбитого спутника

Светлана Иванова
10:35 16.11.2021
Подобными алармистскими заявлениями со стороны США обеспечивается база для размещения в космосе различных систем противоракетной обороны и в дальнейшем боевых систем, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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За обвинениями США в адрес России о том, что Москва якобы сбила советский спутник при испытании противоспутниковой ракеты, скрывается желание Вашингтона милитаризировать космос. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

«Для США критически важно выйти в космос сейчас в военном отношении, потому что пока этого не произошло, то есть они стремятся не то что перенести гонку вооружений туда, они стремятся милитаризовывать космос. Вот это скрывает их главные намерения, очевидно», - заявил специалист.
 

Он подчеркнул, что именно подобными алармистскими заявлениями со стороны США обеспечивается база для размещения в космосе различных систем противоракетной обороны и в дальнейшем боевых систем. 

«Обеспечивается база для того, чтобы осуществить те планы, которые США практически при Трампе были озвучены: о милитаризации космоса, о размещении там различных систем противоракетной обороны, ну а в итоге размещении, собственно говоря, непосредственного и боевых систем», - пояснил Коновалов.

Он добавил, что несколько лет назад Китай провел испытания противоспутниковой ракеты в космосе, сбив свой старый спутник. С тех пор американцы, получив прецедент, стараются обвинить в этом другие страны, активно покоряющие космос, в том числе Россию и Китай.

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