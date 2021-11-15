Военные США заявили об изучении «мусорного поля» на орбите земли

Американские военные заявили, что в координации с Госдепом и NASA изучают «происшествие, которое привело к возникновению космического мусора» на орбите Земли.

«Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией», - говорится в заявлении космического командования США, передает РИА Новости.

Помимо этого, корреспондент CNN Кайли Этвуд написала в соцсетях со ссылкой на двух американских чиновников, что Штаты «крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия на минувших выходных».

В пятницу, 12 ноября, в Роскосмосе сообщили, что орбита Международной космической станции (МКС) изменилась, чтобы избежать столкновения с космическим мусором - фрагментом китайского спутника Fengyun-1C.

В понедельник, 15 ноября, сообщалось, что обломок спутника угрожает Международной космической станции. Уточнялось, что членам экипажа придется укрыться в корабле «Союз» и на американском сегменте.

Специалисты хьюстонского Центра управления полетами, в свою очередь, рекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на сегменте США